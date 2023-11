Forza e partitelle a Bogliasco, intervento riuscito per Borini

Continua al “Mugnaini” di Bogliasco la preparazione della Sampdoria in vista della trasferta di domenica a Brescia (ore 16.15). Dopo una lezione di video-analisi, Andrea Pirlo e staff hanno diretto una seduta mattutina a base di forza in palestra e trasformazione sul prato principale sotto forma di partitelle. Individuali sul campo per Leonardo Benedetti, Lorenzo Malagrida ed Estanislau Pedrola. Lavoro in palestra per Antonio Barreca e Nicola Ravaglia. Domani, giovedì, nuovo allenamento mattutino.

Intervento. Intanto è perfettamente riuscito l’intervento al quale è stato sottoposto Fabio Borini presso l’ospedale Pihlajalinna di Turku, in Finlandia, per gli esiti della lesione del tendine dell’adduttore lungo della coscia sinistra rimediata con lo Spezia. L’attaccante rientrerà in Italia già nella giornata di domani e inizierà il percorso di riabilitazione del caso.