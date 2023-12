Sono ventiquattro i blucerchiati di Pirlo per Brescia-Sampdoria

Al termine della rifinitura pomeridiana al “Mugnaini” di Bogliasco, Andrea Pirlo ha reso nota la lista dei 24 blucerchiati convocati per la gara con il Brescia, in programma domani, domenica, al “Rigamonti” (ore 16.15) e valida quale 15. a giornata della Serie BKT 2023/24. Prima chiamata per il Primavera Andrea Dacourt (maglia numero 42). Nel dettaglio l’elenco completo.

Portieri: Ravaglia, Stankovic, Tantalocchi.



Difensori: Conti, Costantino, Depaoli, Ghilardi, Giordano, Gonzaléz, Murru, Stojanovic.

Centrocampisti: Askildsen, Dacourt, Girelli, Kasami, Panada, Ricci, Verre, Vieira, Yepes.



Attaccanti: De Luca, Delle Monache, Esposito, La Gumina.