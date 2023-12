Passo falso al “Rigamonti”, Sampdoria battuta dal Brescia

Per il match report completo della sfida tra blucerchiati e biancazzurri clicca qui.

Brescia 3

Sampdoria 1

Reti: p.t. 10′ Jallow, 34′ Borrelli, 41′ Bjarnason; s.t. 41′ Giordano.

Brescia (4-4-2): Lezzerini; Dickmann, Adorni (1′ s.t. Papetti), Cistana, Mangraviti; Galazzi (36′ s.t. Fogliata), Van de Looi, Bisoli, Jallow (25′ s.t. Huard); Borrelli (30′ s.t. Moncini), Bjarnason (25′ s.t. Bianchi).

A disposizione: Andrenacci, Paghera, Ferro, Besaggio.

Allenatore: Maran.

Sampdoria (4-3-2-1): Stankovic; Depaoli, Ghilardi, Gonzaléz, Giordano; Kasami (25′ s.t. Stojanovic), Yepes (25′ s.t. Ricci), Vieira (30′ p.t. Askildsen); Esposito (37′ s.t. La Gumina), Verre (25′ s.t. Delle Monache), De Luca.

A disposizione: Ravaglia, Panada, Conti, Murru, Girelli, Costantino, Dacourt.

Allenatore: Pirlo.

Arbitro: Volpi di Arezzo.

Assistenti: Trinchieri di Milano e Galimberti di Seregno.

Quarto ufficiale: Lovison di Padova.

VAR: Maggioni di Lecco.

AVAR: Pagnotta di Nocera Inferiore.

Note: ammoniti al 14′ p.t. Yepes e Adorni, al 14′ s.t. Jallow, al 22′ s.t. Depaoli, al 32′ s.t. Cistana, al 45′ s.t. Huard per gioco scorretto, al 24′ p.t. Kasami per comportamento non regolamentare; recupero 3′ p.t. e 5′ s.t.; spettatori 6.346; terreno di gioco in buone condizioni.