Allenamento a due velocità, mercoledì altro mattutino

Continua con una seduta mattutina la preparazione della Sampdoria in vista della sfida casalinga con il Lecco in programma sabato (ore 14.00) al “Ferraris”. Dopo un’attivazione a ranghi completi, Andrea Pirlo e staff hanno predisposto un allenamento ancora a due velocità sul prato principale del “Mugnaini”: aerobica per i maggiormente impiegati a Brescia; partitella – rinforzata a livello numero da alcuni Primavera – per il resto dei disponibili. Individuali sul campo per Leonardo Benedetti e Lorenzo Malagrida; palestra per Antonio Barreca; terapie per Ronaldo Vieira. Domani, mercoledì, è in agenda a Bogliasco un’altra sessione mattutina.