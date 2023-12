Ripresa a due velocità al “Mugnaini”, Benedetti torna in gruppo

La Sampdoria è tornata ad allenarsi a Bogliasco per iniziare a preparare la trasferta di Reggio Emilia, dove sabato affronterà al “Mapei Stadium” la Reggiana (ore 14.00). Seduta a due velocità quella diretta da Andrea Pirlo e il suo staff nel pomeriggio sul campo principale del “Mugnaini”: scarico per i calciatori maggiormente impegnati con il Lecco, allenamento completo a base di attivazione muscolare, esercitazioni tecniche, possessi a campo ridotto e allunghi per il resto dei disponibili.

Agenda. Con il gruppo sono tornati a lavorare Leonardo Benedetti e Antonino La Gumina. Differenziato in palestra invece per Antonio Barreca, terapie per Ronaldo Vieira; Estanislau Pedrola in Spagna per un consulto sanitario programmmato. Domani, martedì, è in agenda una seduta mattutina.