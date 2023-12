Esercitazioni tattiche al “Mugnaini”, Yepes in gruppo

Ancora video-analisi ed esercitazioni tattiche per la Sampdoria, impegnata al “Mugnaini” nella preparazione alla sfida di sabato (ore 14.00) in casa della Reggiana. Andrea Pirlo e staff hanno ritrovato in gruppo Gerard Yepes che ha smaltito l’attacco influenzale. Percorso differenziato per Antonio Barreca; terapie per Ronaldo Vieira.

Vigilia. Domani, venerdì, la squadra si ritroverà a Bogliasco per il pranzo in comune e – dopo la conferenza della vigilia del mister – sosterrà la seduta di rifinitura che precederà la partenza in pullman verso l’Emilia.