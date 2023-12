La Samp si rimette in moto: tecnica e partitelle per i blucerchiati

La Sampdoria si è rimessa in moto. Reduci dal successo di Reggio Emilia e da un giorno e mezzo di riposo, i blucerchiati sono tornati ad allenarsi al “Mugnaini” di Bogliasco in vista della sfida casalinga con la Feralpisalò (sabato, ore 16.15). Andrea Pirlo e staff hanno diretto una seduta a base di attivazione atletica, esercitazioni tecniche, partitelle e allunghi finali. Sessioni rigenerative per Pajtim Kasami e Filip Stankovic. Programmi differenziati per Antonio Barreca, Marco Delle Monache ed Estanislau Pedrola (quest’ultimo in Spagna). Terapie per Ronaldo Vieira. Domani, martedì, squadra al lavoro in mattinata.