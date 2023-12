Tattica e partitella al “Mugnaini”, giovedì ancora mattutino

Prosegue a Bogliasco la preparazione della Sampdoria alla sfida con la Feralpisalò in programma sabato al “Ferraris” (ore 16.15). Andrea Pirlo e il suo staff hanno diretto sul campo principale del “Mugnaini” un allenamento caratterizzato da attivazione atletica, esercitazioni tattiche e partitella. Con il gruppo anche Marco Delle Monache e Filip Stankovic. Sessioni differenziate per Antonio Barreca ed Estanislau Pedrola (quest’ultimo in Spagna). Terapie per Ronaldo Vieira. Domani, giovedì, è in agenda un nuovo allenamento mattutino.