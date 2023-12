Verso la Feralpisalò: video, tattica e soluzioni offensive

Prosegue al “Mugnaini” di Bogliasco la preparazione della Sampdoria in vista della sfida casalinga di sabato pomeriggio con la Feralpisalò (ore 16.15). Video-analisi, esercitazioni tattiche e soluzioni offensive nel menù mattutino predisposto da Andrea Pirlo e staff. Sessioni differenziate per Antonio Barreca ed Estanislau Pedrola (quest’ultimo in Spagna). Terapie per Ronaldo Vieira. Domani, venerdì, è in programma la conferenza della vigilia del mister che precederà la seduta di rifinitura pomeridiana.