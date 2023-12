Esposito risponde a Sibilli nel finale, posta divisa tra Samp e Bari

Sampdoria 1

Bari 1

Reti: s.t. 35′ Sibilli, 48′ Esposito.

Sampdoria (4-3-2-1): Stankovic; Depaoli, Ghilardi, Gonzaléz, Murru; Benedetti (39′ s.t. Ntanda), Yepes, Giordano (44′ s.t. Askildsen); Esposito, Verre (24′ s.t. Stojanovic); De Luca (24′ s.t. La Gumina).

A disposizione: Ravaglia, Panada, Ricci, Conti, Malagrida, Girelli, Buyla, Delle Monache.

Allenatore: Pirlo.

Bari (4-3-3): Brenno; Matino, Di Cesare, Vicari, Frabotta; Edjouma (29′ s.t. Acampora), Benali, Maita; Achik (29′ s.t. Dorval), Nasti (19′ s.t. Menez), Sibilli (42′ s.t. Bellomo).

A disposizione: Pissardo, Astrologo, Faggi, Zuzek, Aramu, Ahmetaj, Morachioli.

Allenatore: Marino.

Arbitro: Marinelli di Tivoli.

Assistenti: Laudato di Taranto e Bitonti di Bologna.

Quarto ufficiale: Delrio di Reggio Emilia.

VAR: Irrati di Pistoia.

AVAR: Gariglio di Pinerolo.

Note: espulso al 50′ s.t. Menez per proteste; ammoniti al 29′ p.t. Maita, al 50′ s.t. Menez per proteste, al 46′ p.t. Di Cesare, al 9′ s.t. Gonzaléz, al 27′ s.t. Edjouma per gioco scorretto; recupero 2′ p.t. e 6′ s.t.; abbonati 18.229 (rateo 200.234 euro), miniabbonamenti 561 (rateo partita 7.7059, paganti 4.749 (incasso 99.047,00 euro); terreno di gioco in discrete condizioni.