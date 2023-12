Rompete le righe per i blucerchiati, ripresa giovedì 4 gennaio

Archiviata la sfida con il Bari, Andrea Pirlo ha ordinato il rompete le righe ai blucerchiati, concedendo alcuni giorni di riposo. L’appuntamento al “Mugnaini” è fissato per la mattina di giovedì 4 gennaio, quando la Sampdoria si rimetterà in moto per iniziare a preparare la trasferta di Venezia, in programma domenica 14 gennaio 2024 (ore 16.15).