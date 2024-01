Ripresa mattutina al “Mugnaini” tra possessi e partitella

Attivazione, esercitazioni di possesso, allunghi e partitella finale in spazi ridotti. È iniziata così la settimana che porterà la Sampdoria alla trasferta di domenica a Venezia (ore 16.15). Alla seduta mattutina sul terreno di gioco principale del “Mugnaini” di Bogliasco ha regolarmente partecipato Marco Delle Monache; esentati i soli Andrea Conti e Ronaldo Vieira (differenziati in palestra). Domani, mercoledì, blucerchiati ancora all’opera in mattinata.