Venezia amara per la Samp: blucerchiati battuti al “Penzo” 5-3

Per il match report completo della sfida tra arancioneroverdi e blucerchiati clicca qui.

Venezia 5

Sampdoria 3

Reti: p.t. 16′ Pohjanpalo, 30′ Benedetti, 36′ Pohjanpalo; s.t. 13′ Pohjanpalo, 20′ De Luca, 27′ Depaoli, 29′ Busio, 33′ Ellertsson.

Venezia (4-4-2): Jaronen; Candela, Altare (36′ s.t. Dembele), Sverko, Zampano; Lella (1′ s.t. Ellertsson), Tessmann, Busio, Johnsen (41′ s.t. Olivieri); Pierini (36′ s.t. Svoboda), Pohjanpalo (36′ s.t. Gytkjaer).

A disposizione: Bertinato, Grandi, Modolo, Bjarkason, Tcherychev, Ullmann, Andersen.

Allenatore: Vanoli.

Sampdoria (4-3-2-1): Stankovic, Stojanovic, Ghilardi, Murru, Giordano; Depaoli, Yepes (39′ s.t. Panada), Ricci; Benedetti, Verre (19′ s.t. Barreca); De Luca (39′ s.t. La Gumina).

A disposizione: Ravaglia, Askildsen, Lotjonen, Malagrida, Girelli, F. Conti, Ntanda, Leonardi, Delle Monache.

Arbitro: Dionisi dell’Aquila.

Assistenti: Cipriani di Empoli e Ceolin di Treviso.

Quarto ufficiale: Frascaro di Firenze.

VAR: Serra di Torino.

AVAR: Sozza di Seregno.

Note: espulso al 44′ p.t. Benedetti per doppia ammonizione; ammoniti al 3′ p.t. Lella, al 41′ p.t. Benedetti, al 43′ p.t. Verre, al 4′ s.t. Sverko, al 23′ s.t. Johnsen, al per gioco scorretto, al 5′ s.t. La Gumina (non dal campo) per proteste; recupero 3′ p.t., 6’s.t.; spettatori ; terreno di gioco in discrete condizioni.