Ripresa a due velocità al “Mugnaini”, martedì mattutino

Non c’è tempo per tirare il fiato. Archiviato il successo di Cittadella, la Sampdoria si è rimessa subito in moto per preparare la sfida casalinga con il Modena, in programma sabato 3 febbraio (ore 16.15). Assente giustificato Andrea Pirlo, che ha partecipato alla cerimonia di premiazione della Panchina d’Oro che si è svolta a Coverciano. Sul campo principale del “Mugnaini”, la seduta a due velocità (scarico in palestra per i calciatori più impegnati al “Tombolato”, seduta a base di attivazione, possessi, allunghi e partitella a campo ridotto per gli altri componenti della rosa) è stata diretta dal vice Roberto Baronio e dallo staff tecnico.

Esami. Leonardo Benedetti e Nicola Murru svolgeranno nei prossimi giorni gli esami strumentali finalizzati a stabilire i tempi di recupero dei rispettivi infortuni subiti durante la sfida con il Cittadella. Andrea Conti, Sebastiano Esposito, Simone Panada, Estanislau Pedrola e Ronaldo Vieira continuano tra campo e palestra i rispettivi iter riabilitativi. Dalle parti di Bogliasco si è rivisto infine Fabio Borini, accompagnato dal professionista che ne ha seguito la prima parte di riabilitazione ed effettuare un passaggio di consegne con l’area sanitaria blucerchiata al fine di proseguire il percorso di recupero. Domani, martedì, è in agenda un nuovo allenamento mattutino.