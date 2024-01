Ancora due gruppi a Bogliasco, esami per Benedetti

Ancora due gruppi nel secondo allenamento in vista della sfida casalinga di sabato con il Modena (ore 16.15). Sul prato principale del “Mugnaini” attivazione e corsa per i maggiormente impiegati a Cittadella, seduta completa per il resto dei blucerchiati disponibili. Percorsi di recupero differenziati a seconda delle necessità per Fabio Borini, Andrea Conti, Sebastiano Esposito, Simone Panada, Estanislau Pedrola (a Desenzano) e Ronaldo Vieira.

Esami. Gli esami strumentali ai quali è stato intanto sottoposto Leonardo Benedetti hanno evidenziato una lesione di primo grado al muscolo adduttore lungo della coscia destra. Nuovi accertamenti verranno eseguiti la prossima settimana. Terapie, in attesa di accertamenti, per Nicola Murru. Domani, mercoledì, a Bogliasco è in agenda un’altra sessione mattutina.