Verso Samp-Modena con video, esercitazioni tattiche e partitella

Video-analisi, attivazione, esercitazioni tattiche, partitella e tiri in porta finali. La Sampdoria si avvicina alla sfida casalinga con il Modena di sabato (ore 16.15) e lo fa con una seduta mattutina bella piena sul prato principale del “Mugnaini”. Percorsi individuali per Leonardo Benedetti, Fabio Borini, Andrea Conti, Nicola Murru e Ronaldo Vieira (a Bogliasco) ed Estanislau Pedrola (a Desenzano). Domani, venerdì, la seduta di rifinitura pomeridiana sarà anticipata come di consueto dalla conferenza stampa della vigilia di Andrea Pirlo.