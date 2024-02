González e Álvarez a segno, con due rigori il Modena prende la Samp

Per il match report completo della sfida tra blucerchiati e gialloblù clicca qui.

Sampdoria 2

Modena 2

Reti: p.t. 21′ González, 33′ Álvarez; s.t. 15′ Palumbo rig., 37′ Palumbo rig.

Sampdoria (4-3-2-1): Stankovic; Depaoli (15′ s.t. Stojanovic), Piccini (27′ s.t. Leoni), González, Giordano; Kasami, Yepes, Askildsen; Álvarez (42′ s.t. Ntanda), Esposito (27′ s.t. Darboe); De Luca.

A disposizione: Ravaglia, Tantalocchi, Barreca, Ricci, Girelli, F. Conti, Alesi, Pozzato.

Allenatore: Pirlo.

Modena (3-5-2): Seculin; Cauz, Zaro, Riccio; Ponsi (26′ s.t. Cotali), Battistella (40′ s.t. Di Stefano), Gerli, Palumbo, Corrado (26′ s.t. Santoro); Gliozzi (40′ s.t. Magnino), Abiuso.

A disposizione: Vandelli, Gagno, Pergreffi, Tremolada, Vukusic, Bozhanaj, Mondele.

Allenattore: Bianco.

Arbitro: Ferrieri Caputi di Livorno.

Assistenti: Passeri di Gubbio e Garzelli di Livorno.

Quarto ufficiale: Galipò di Firenze.

VAR: Gariglio di Pinerolo.

AVAR: Meraviglia di Pistoia.

Note: ammoniti al 40′ p.t. Battistella, al 49′ p.t. Palumbo, al 9′ s.t. Depaoli, al 20′ s.t. Yepes, al 45′ s.t. Abiuso, al 47′ s.t. Santoro per gioco scorretto, al 17′ s.t. Esposito per proteste; recupero 4′ p.t., 6′ s.t.; abbonati 18.229 (rateo 200.234 euro), paganti 3.123 (incasso 58.882 euro); terreno di gioco in discrete condizioni.