La Samp riprende al “Mugnaini”, martedì seduta pomeridiana

La Sampdoria è tornata ad allenarsi. Dopo la domenica di assoluto riposo, Andrea Pirlo e staff hanno ritrovato i blucerchiati sul campo principale del “Mugnaini” per una ripresa a base di attivazione con e senza palla, partitella e sessioni di corsa finali. Differenziati di recupero per Fabio Depaoli e Pajtim Kasami. Leonardo Benedetti, Fabio Borini, Andrea Conti, Nicola Murru, Estanislau Pedrola e Ronaldo Vieira hanno invece proseguito i rispettivi percorsi individuali. Domani, martedì, la squadra sosterrà a Bogliasco una seduta pomeridiana in chiave-Pisa (sabato, ore 16.15).