Attivazione e partitelle al “Mugnaini”, mercoledì mattutino

Secondo allenamento settimanale al “Mugnaini” per la Sampdoria che prosegue la fase di avvicinamento alla trasferta di sabato in casa del Pisa (ore 16.15). Dopo una prima fase di attivazione atletica in palestra e sul campo, Andrea Pirlo e il suo staff hanno diretto una seduta pomeridiana a base di esercitazioni tecniche e partitelle a campo ridotto.

Esami. Gli esami strumentali ai quali è stato intanto sottoposto Fabio Depaoli hanno escluso lesioni muscolari. Il difensore ha svolto un lavoro differenziato sul campo insieme a Pajtim Kasami e Nicola Murru. Cristiano Piccini ha beneficiato di un giorno di scarico in palestra. Percorsi di recupero tra campo e palestra infine per Leonardo Benedetti, Fabio Borini, Andrea Conti, Estanislau Pedrola e Ronaldo Vieira. Domani, mercoledì, a Bogliasco è in agenda una sessione mattutina.