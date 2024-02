Errori ancora fatali: la Sampdoria in dieci cade a Pisa

Pisa 2

Sampdoria 0

Reti: s.t. 13′ Caracciolo, 25′ s.t. Barbieri.

Pisa (3-4-2-1): Nicolas; Hermannsson (1′ s.t. Bonfanti), Caracciolo, Canestrelli; Barbieri, Veloso (44′ s.t. Piccinini), Marin, Esteves; Arena (28′ s.t. Leverbe), Touré; Torregrossa (28′ s.t. Moreo).

A disposizione: Loria, Campani, Tramoni, Mlakar, Beruatto, Masucci, Valoti.

Allenatore: Aquilani.

Sampdoria (3-4-2-1): Stankovic; Piccini, Ghilardi, González; Stojanovic, Ricci (1′ s.t. Barreca), Darboe (35′ s.t. F. Conti), Giordano; Depaoli (44′ s.t. Alesi), Askildsen (20′ s.t. De Luca); Esposito (20′ s.t. Girelli).

A disposizione: Tantalocchi, Ravaglia, Barreca, Kasami, Álvarez, Murru, Leoni, Pozzato.

Allenatore: Pirlo.

Arbitro: Baroni di Firenze.

Assistenti: Miniutti di Maniago e Severino di Campobasso.

Quarto ufficiale: Vergaro di Bari.

VAR: Serra di Torino.

AVAR: Paganessi di Bergamo.

Note: espulso al 46′ p.t. Giordano per doppia ammonizione; ammoniti al 4′ p.t. González, al 9′ p.t. Hermannsson, al 24′ p.t. Ricci, al 39′ p.t. Canestrelli, al 42′ p.t. Giordano, 27′ s.t. Marin, al 49′ s.t. F. Conti per gioco scorretto; recupero 5′ p.t., 5′ s.t.; spettatori 6.802; terreno di gioco in discrete condizioni.