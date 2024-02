Forza e mini-partitelle al “Mugnaini”, mercoledì altro mattutino

Prosegue sotto il sole di Bogliasco la preparazione della Sampdoria alla sfida casalinga di sabato pomeriggio con il Brescia (ore 16.15). Mattinata tra forza in palestra, attivazione atletica sul campo principale e torneo di mini-partitelle sul campo superiore: questa la tabella di marcia messa a punto al “Mugnaini” da Andrea Pirlo e staff tecnico.

Individuali. Per la prima parte di seduta hanno lavorato con il gruppo Leonardo Benedetti, Nicola Murru, Pajtim Kasami e Gerard Yepes che hanno poi proseguito i lavori in sessioni singole programmate per gestione di sovraccarico. Percorsi di recupero individuali per Fabio Borini, Andrea Conti, Sebastiano Esposito, Samuel Ntanda, Estanislau Pedrola e Ronaldo Vieira. Domani, mercoledì, la squadra si ritroverà ancora al mattino.