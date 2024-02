Possessi e tecnica, Borini e Giordano parzialmente in gruppo

La Sampdoria si avvicina all’anticipo in trasferta di venerdì con il Cosenza al “San Vito-Gigi Marulla” (ore 20.30) e lo fa con una seduta matuttina a Bogliasco. Dopo aver tenuto a rapporto la squadra sul campo superiore del “Mugnaini”, Andrea Pirlo e il suo staff hanno diretto un allenamento incentrato su attivazione atletica, esercitazione tecnica, possessi su spazio ridotto, allunghi.

Gruppo. Parzialmente in gruppo con i compagni anche Fabio Borini e Simone Giordano che hanno poi proseguito un percorso differenziato con e senza palla; mentre Antonio Barreca, Cristiano Piccini e Gerard Yepes hanno svolto una parte personalizzata di lavoro a secco. Percorsi individuali per Sebastiano Esposito, Nicola Murru, Estanislau Pedrola e Petar Stojanovic. Terapie per Matteo Ricci. Domani, martedì, nuova seduta fissata al mattino.

Intervento. Intanto è perfettamente riuscito l’intervento al quale è stato sottoposto Ronaldo Vieira presso il Wellington Hospital di Londra, in Inghilterra, per la stabilizzazione del tendine dell’adduttore lungo di destra. Il centrocampista verrà dimesso nelle prossime ore e avvierà i programmi di recupero.