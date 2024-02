Video e torelli al “Mugnaini”, giovedì rifinitura e partenza

Mattutino di video, torelli e finalizzazioni al “Mugnaini” di Bogliasco. Andrea Pirlo e staff continuano così la preparazione in vista della trasferta di venerdì con il Cosenza (ore 20.30). Prima parte di allenamento con i compagni anche per Fabio Borini, Andrea Conti ed Estanislau Pedrola, impegnati successivamente in una seduta a tre con il pallone sul campo. Percorsi individuali per Sebastiano Esposito e Nicola Murru; terapie per Matteo Ricci; decorso post-operatorio per Ronaldo Vieira. Domani, giovedì, è in programma la seduta di rifinitura mattutina, seguita dalla conferenza del mister e dalla partenza in volo charter verso la Calabria.