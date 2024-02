Darboe e De Luca a segno, la Samp espugna Cosenza

Cosenza 1

Sampdoria 2

Reti: p.t. 23′ Darboe, 26′ De Luca; s.t. 30′ Frabotta.

Cosenza (4-2-3-1): Micai; Gyamfi, Camporese, Fontanarosa, Frabotta; Praszelik (21′ s.t. Calò), Zuccon (35′ s.t. Voca); Canotto (10′ s.t. Antonucci), Forte (21′ s.t. Florenzi), Mazzocchi (35′ s.t. Crespi); Tutino.

A disposizione: Lai, Marson, Marras, D’Orazio, Occhiuto, Novello, Barone.

Allenatore: Caserta.

Sampdoria (3-5-1-1): Stankovic; Piccini, Ghilardi, González; Depaoli, Kasami, Yepes, Darboe, Barreca (35′ s.t. Giordano); Álvarez (21′ s.t. Benedetti); De Luca.

A disposizione: Tantalocchi, Ravaglia, Askildsen, Girelli, Stojanovic, Ntanda, Alesi, Leoni, Pozzato, Uberti.

Allenatore: Pirlo.

Arbitro: Di Marco di Ciampino.

Assistenti: Ceccon di Lovere e Arace di Lugo di Romagna.

Quarto ufficiale: Rinaldi di Bassano del Grappa.

VAR: Paterna di Teramo.

AVAR: Di Martino di Teramo.

Note: ammoniti al 12′ p.t. Depaoli, al 15′ p.t. Fontanarosa, al 23′ s.t. Darboe, al 28′ s.t. Florenzi, al 42′ s.t. González, al 47′ s.t. Yepes per gioco scorretto, al 34′ s.t. Stojanovic per proteste; recupero 3′ p.t., 7′ s.t.; spettatori 14.403; terreno di gioco in discrete condizioni.