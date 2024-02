Ghilardi non basta alla Samp, la Cremonese passa al “Ferraris”

Sampdoria 1

Cremonese 2

Reti: p.t. 5′ Johnsen, 13′ Ghilardi; s.t. 25′ Falletti.

Sampdoria (3-5-1-1): Stankovic; Piccini, Ghilardi, González; Depaoli (29′ s.t. Girelli), Benedetti (9′ s.t. Askildsen), Yepes, Darboe, Giordano (38′ s.t. Barreca); Álvarez (38′ s.t. Ntanda); De Luca.

A disposizione: Tantalocchi, Ravaglia, Verre, F. Conti, Alesi, Leoni, Pozzato.

Allenatore: Pirlo.

Cremonese (3-5-2): Jungdal; Antov, Ravanelli, Lochoshvili; Zanimacchia (34′ s.t. Ghiglione), Majer, Pickel, Johnsen (44′ s.t. Abrego), Quagliata; Tsadjout (13′ s.t. Coda), Falletti (34′ s.t. Vazquez).

A disposizione: Saro, Livieri, Marrone, Ciofani, Afena-Gyan, Bianchetti, Della Rovere, Rocchetti.

Allenatore: Stroppa.

Arbitro: Prontera di Bologna.

Assistenti: Massara di Reggio Calabria e Trasciatti di Foligno.

Quarto ufficiale: Emmanuele di Pisa.

VAR: Valeri di Roma 2.

AVAR: Di Vuolo di Castellammare di Stabia.

Note: ammoniti al 7′ p.t. Antov, al 15′ p.t. Majer, 4′ s.t. González, al 13′ s.t. Tsadjout, al 49′ s.t. Ghilardi per gioco scorretto, al 39′ p.t. Pickel per proteste; recupero 1′ p.t., 4′ s.t.; abbonati 18.229 (rateo 200.234 euro), paganti 1.298 (incasso 21.340 euro); terreno di gioco in discrete condizioni.