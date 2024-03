Serie BKT: anticipi e posticipi dalla 34.a alla 36.a giornata

La Lega Serie B ha comunicato le date degli anticipi e dei posticipi dalla 34.a alla 36.a giornata del campionato Serie BKT 2023/24. Di seguito il calendario dei blucerchiati.

34.a Spezia vs Sampdoria (sabato 20 aprile 2024, ore 16.15)

35.a Sampdoria vs Como (sabato 27 aprile 2024, ore 16.15)

36.a Lecco vs Sampdoria (mercoledì 1° maggio 2024, ore 18.00)