Nazionali: tutti gli impegni dei blucerchiati convocati

Sono i blucerchiati convocati dalle rispettive nazionali per i prossimi impegni ufficiali.

Slovenia – Petar Stojanovic

Amichevole: Malta-Slovenia (giovedì 21 marzo, ore 19.00, “National Stadium” di Ta’ Qali, Malta)

Amichevole: Slovenia-Portogallo (martedì 26 marzo, ore 20.45, “Stadion Stožice” di Lubiana, Slovenia)

Repubblica Dominicana Under 23 – Alessandro Ovalle Santos

Amichevole: Paraguay-Sampdoria (sabato 23 marzo, ore 22.00, “Estadio Defensores del Chaco” di Asunción, Paraguay)

Amichevole: Paraguay-Sampdoria (martedì 26 marzo, ore 22.00, “Estadio Defensores del Chaco” di Asunción, Paraguay)

Finlandia Under 21 – Arttu Lotjoenen

Qualificazioni UEFA Euro Under 21: Albania-Finlandia (venerdì 22 marzo, ore 17.00, “Arena Kombëtare” di Tirana, Albania)

Qualificazioni UEFA Euro Under 21: Montenegro-Finlandia (martedì 26 marzo, ore 15.00, “Gradski Stadion” di Podgorica, Montenegro)

Italia Under 21 – Daniele Ghilardi

Qualificazioni UEFA Euro Under 21: Italia-Lettonia (venerdì 22 marzo, ore 18.15, “Manuzzi” di Cesena)

Qualificazioni UEFA Euro Under 21: Italia-Turchia (martedì 26 marzo, ore 18.15, “Mazza” di Ferrara)

Macedonia Under 21 – Ardijan Chilafi

Qualificazioni UEFA Euro Under 21: Macedonia-Gibilterra (giovedì 21 marzo, ore 14.00, “National Arena Todor Proeski” di Skopje, Macendonia)

Qualificazioni UEFA Euro Under 21: Macedonia-Svezia (martedì 26 marzo, ore 14.00, “National Arena Todor Proeski” di Skopje, Macendonia)

Grecia Under 19 – Charalampos Georgiadis

Qualificazioni UEFA Euro Under 19, Elite Round: Portogallo-Grecia (mercoledì 20 marzo, ore 19.00, “Estádio Municipal” di Aveiro, Portogallo)

Qualificazioni UEFA Euro Under 19, Elite Round: Danimarca-Grecia (sabato 23 marzo, ore 16.00, “Febres Sports Complex” di Febres, Portogallo)

Qualificazioni UEFA Euro Under 19, Elite Round: Grecia-Serbia (martedì 26 marzo, ore 16.00, “Municipal” di Tabua, Portogallo)

Kosovo Under 19 – Leon Zeqiraj

Qualificazioni UEFA Euro Under 19, Elite Round: Kosovo-Austria (mercoledì 20 marzo, ore 16.00, “TŠC Trate ” di Gornja Radgona, Slovenia)

Qualificazioni UEFA Euro Under 19, Elite Round: Spagna-Kosovo (sabato 23 marzo, ore 16.00, “TŠC Trate ” di Gornja Radgona, Slovenia)

Qualificazioni UEFA Euro Under 19, Elite Round: Slovenia-Kosovo (martedì 26 marzo, ore 12.00, “Sportni Park” di Lendava, Slovenia)

Italia Under 18 – Giovanni Leoni

Amichevole: Italia-Austria (giovedì 21 marzo, ore 15.00, “Combi” di Merano, Italia)

Amichevole: Italia-Austria (domenica 24 marzo, ore 11.00, “Combi” di Merano, Italia)

Lituania Under 16 – Lukas Mennea

Torneo UEFA Under 16: Lituania-Isole Faroe (giovedì 14 marzo, ore 11.00, “Victoria Stadium” di Gibilterra, Gibilterra)

Torneo UEFA Under 16: Gibilterra-Lituania (sabato 16 marzo, ore 11.00, “Victoria Stadium” di Gibilterra, Gibilterra)

Torneo UEFA Under 16: Lituania-Islanda (martedì 19 marzo, ore 11.00, “Victoria Stadium” di Gibilterra, Gibilterra)