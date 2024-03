Ripresa senza i nazionali al “Mugnaini”, giovedì mattutino

La Sampdoria si è rimessa all’opera. Dopo il successo sul Bari, Andrea Pirlo e staff hanno ritrovato i blucerchiati sul campo superiore del “Mugnaini”, iniziando la settimana della sosta con una seduta prevalentemente caratterizzata da attivazione con e senza palla, possessi, esercitazione tecnica e allunghi. Assenti i tre nazionali Daniele Ghilardi, Giovanni Leoni e Petar Stojanovic.

Gaslini. Differeziato programmato sul campo per Leonardo Benedetti e Valerio Verre; proseguono invece i rispettivi percorsi di recupero Andrea Conti, Cristiano Piccini e Matteo Ricci. Terapie e fisioterapia per Sebastiano Esposito. Domani, giovedì, è in agenda un allenamento mattutino. Dopo il pranzo in comune, la squadra farà rotta all’Istituto “Gaslini” per la tradizionale visita di Pasqua.