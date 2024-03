Forza e partitelle per la Samp, domenica ancora mattutino

Prosegue nella settimana di sosta del campionato la preparazione della Sampdoria di Andrea Pirlo. Senza i nazionali Daniele Ghilardi, Giovanni Leoni e Petar Stojanovic, i blucerchiati hanno sostenuto una seduta mattutina incentrata su circuiti di forza in palestra e trasformazione sul campo, quindi partitelle a tema.

Singoli. Per quanto riguarda i singoli, Fabio Depaoli ed Estanislau Pedrola hanno svolto un lavoro di scarico programmato; individuali specifici tra campo e palestra per Ebrima Darboe e Leonardo Benedetti. Proseguono invece i rispettivi percorsi di recupero Andrea Conti, Cristiano Piccini e Matteo Ricci. Terapie e fisioterapia per Sebastiano Esposito. Domani, domenica, si torna in campo al “Mugnaini” al mattino per l’ultimo allenamento della settimana.