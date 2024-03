Partitella con la Primavera, mercoledì la ripresa in chiave-Ternana

Si è chiusa con una partitella con la Primavera la prima parte di preparazione della Sampdoria durante la sosta del campionato. Sul campo superiore del “Mugnaini” di Bogliasco, i blucerchiati di Andrea Pirlo battuto quelli di Matteo Pastorino per 3-0: Fabio Borini ha sbloccato la contesa nella seconda frazione di gioco, quindi doppietta di Águstin Álvarez, a segno nel secondo e nel terzo tempo da 30 minuti. In campo anche Ebrima Darboe (solo nella prima mezzora) ed Estanislau Pedrola, quest’ultimo subentrato ad Álvarez negli ultimi venti minuti di gara.

Ripresa. Alla sfida con i giovani blucerchiati non hanno preso parte Leonardo Benedetti e Fabio Depaoli che hanno svolto rispettivamente un programma individuale sul campo e lavoro di scarico programmato. Proseguono i percorsi di recupero Andrea Conti, Cristiano Piccini e Matteo Ricci. Terapie e fisioterapia per Sebastiano Esposito. Al termine dell’allenamento, il mister ha concesso alla squadra due giorni e mezzo di riposo. La ripresa è fissata infatti per mercoledì pomeriggio, quando si comincerà a preparare la sfida con la Ternana, in programma al “Ferraris””lunedì 1° aprile (ore 20.30).