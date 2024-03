Ripresa tra tecnica, tattica e corsa, giovedì mattutino

La Sampdoria è tornata ad allenarsi nel pomeriggio al “Mugnaini” di Bogliasco per iniziare a prepare la gara con la Ternana in programma lunedì 1° aprile al “Ferraris” (ore 20.30). In attesa di Petar Stojanovic, Andrea Pirlo e il suo staff hanno ritrovato Daniele Ghilardi e Giovanni Leoni, di rientro dagli impegni con le selezioni Under 21 e Under 18 dell’Italia. La seduta, alla quale ha preso parte anche Fabio Depaoli, è stata caratterizzata da attivazione atletica ed esercitazioni tecnico-tattiche alternate a sessioni di corsa ad intermittenza.

Agenda. Differenziato sul campo per Cristiano Piccini, il cui rientro in gruppo è previsto nel corso della settimana, e Matteo Ricci. Terapie per Leonardo Benedetti che ha accusato un problema muscolare al polpaccio sinistro. Proseguono i rispettivi percorsi di recupero Andrea Conti e Sebastiano Esposito (terapie e fisioterapia). Domani, giovedì, è in agenda una seduta mattutina.