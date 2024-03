Partitelle sotto la pioggia per la Samp, venerdì pomeridiano

La Sampdoria continua la marcia di avvicinamento alla sfida di lunedì sera con la Ternana. Sotto la pioggia, Andrea Pirlo e il suo staff hanno diretto sul campo superiore del “Mugnaini” un allenamento mattutino caratterizzato da attivazione atletica e torneo di partitelle a pressione su due campi ridotti.

Singoli. Per quanto riguarda i singoli, Kristoffer Askildsen – influenzato – è rimasto a riposo. Ultimo a rientrare dagli impegni internazionali, Petar Stojanovic ha svolto una sessione di scarico in palestra, al pari di Daniele Ghilardi. Personalizzati sul campo invece per Cristiano Piccini, che si avvicina al rientro in gruppo, e Matteo Ricci. Percorsi di recupero infine per Leonardo Benedetti, Andrea Conti e Sebastiano Esposito. Domani, venerdì, la squadra si ritroverà a Bogliasco nel pomeriggio.