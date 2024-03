Torelli e tattica al “Mugnaini”, sabato mattutino e conferenza

La Sampdoria si avvicina alla sfida di lunedì sera (ore 20.30) al “Ferraris” con la Ternana. I blucerchiati si sono allenati sul campo superiore del “Mugnaini” dividendosi tra attivazione atletica, torelli ed esercitazioni tattiche. Con il gruppo si sono allenati anche Kristoffer Askildsen, Daniele Ghilardi, Cristiano Piccini e Petar Stojanovic.

Conferenza. Percorso individuale sul campo per Matteo Ricci; proseguono invece i rispettivi percorsi di recupero Leonardo Benedetti, Andrea Conti e Sebastiano Esposito. Domani, sabato, è in programma una seduta mattutina al termine della quale Andrea Pirlo incontrerà i media in conferenza stampa.