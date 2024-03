Video-analisi ed esercitazione tattica, domenica rifinitura

La Sampdoria prosegue la preparazione in vista della sfida con la Ternana, in programma al “Ferraris” lunedì (ore 20.30). Dopo la riunione in sala video e l’attivazione in palestra e in campo, Andrea Pirlo e il suo staff hanno diretto una seduta incentrata su torelli ed esercitazione tattica. Percorso individuale sul campo per Cristiano Piccini e Matteo Ricci; sessioni di recupero per Leonardo Benedetti, Andrea Conti e Sebastiano Esposito. Domani, domenica di Pasqua, la squadra sosterrà la rifinitura della vigilia nel pomeriggio.