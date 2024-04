Qui Bogliasco: mattutino a due velocità, giovedì si replica

Continua a due velocità la preparazione della Sampdoria alla sfida di sabato pomeriggio (ore 16.15) in casa del Palermo. Dopo un’attivazione collettiva sul prato superiore del “Mugnaini” di Bogliasco, Andrea Pirlo e staff hanno mantenuto la divisione in gruppi: serie di corse per i maggiormente impiegati con la Ternana; lavori atletici e tecnici per il resto dei disponibili.

Individuali. Scarico prolungato tra terapie e palestra per Pajtim Kasami, Nicola Murru, Cristiano Piccini, Filip Stankovic e Valerio Verre. Riposo per l’influenzato Stefano Girelli. Percorsi inviduali per Sebastiano Esposito e Matteo Ricci (sul campo), Leonardo Benedetti e Andrea Conti. Domani, giovedì, si replica al mattino.