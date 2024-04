Tattica e partitelle, venerdì rifinitura e partenza per Palermo

Meno due alla sfida di sabato pomeriggio a Palermo (ore 16.15) e la Sampdoria prosegue la preparazione al “Mugnaini” di Bogliasco. Il menù mattutino ha previsto attivazioni differenti – forza in palestra e circuiti per i maggiormente impiegati con la Ternana, torelli per gli altri disponibili -; uguale per tutti invece la parte tattica e le partitelle a pressione.

Individuali. Nicola Murru e Cristiano Piccini hanno sostenuto allenamenti individuali al pari di Leonardo Benedetti, Andrea Conti, Sebastiano Esposito e Matteo Ricci. Sempre fermo l’influenzato Stefano Girelli.

Vigilia. Domani, venerdì, è in agenda in mattinata la seduta di rifinitura, seguita dalla conferenza stampa della vigilia di Andrea Pirlo e dalla partenza in volo charter alla volta della Sicilia.