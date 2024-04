Forza e torneo di mini-partitelle, mercoledì pomeridiano

Continua al “Mugnaini” di Bogliasco la preparazione della Sampdoria alla sfida casalinga di sabato con il Südtirol (ore 14.00). I blucerchiati sono stati sottoposti ad una seduta mattuina a base di forza in palestra, attivazione atletica sul campo superiore e avvincente torneo di mini-partitelle. Da quest’ultima fase sono stati esentati in via precauzionale Antonio Barreca, Nicola Murru e Gerard Yepes. Percorsi individuali per Leonardo Benedetti, Andrea Conti, Sebastiano Esposito, Cristiano Piccini e Matteo Ricci. Domani, mercoledì, allenamento pomeridiano.