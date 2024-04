Verso il Südtirol: torelli e partitelle, giovedì mattutino

Attivazione, torelli e partitelle tattiche sul campo principale del “Mugnaini”. Questo il programma stilato da Andrea Pirlo e staff per la Sampdoria, alle prese con una seduta pomeridiana in vista della sfida di sabato pomeriggio con il Südtirol (ore 14.00). Regolarmente in gruppo Antonio Barreca, Nicola Murru e Gerard Yepes.

Individuali. Terapie per Kristoffer Askildsen; percorsi individuali per Leonardo Benedetti, Andrea Conti, Sebastiano Esposito, Cristiano Piccini, Matteo Ricci e Ronaldo Vieira, rientrato a Bogliasco dopo la fase di recupero post-operatorio svolta in Inghilterra. Domani, giovedì, la squadra lavorerà al mattino.