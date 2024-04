La Sampdoria non punge: al “Ferraris” passa il Südtirol

Per il match report completo della sfida tra blucerchiati e biancorossi clicca qui.

Sampdoria 0

Südtirol 1

Reti: s.t. 4′ Tait.

Sampdoria (3-5-2): Stankovic; Leoni (26′ s.t. Depaoli), Ghilardi, Murru; Stojanovic, Kasami, Yepes, Darboe (18′ s.t. Pedrola), Barreca; Verre (18′ s.t. Álvarez), De Luca (23′ p.t. Borini).

A disposizione: Ravaglia, Piccini, Ricci, Giordano, Girelli, González, F. Conti, Ntanda.

Allenatore: Pirlo.

Südtirol (3-4-2-1): Paoluzzi; Giorgini, Masiello, Cagnano; Molina, Kurtic (18′ s.t. Peeters), Arrigoni, Davì; Tait (32′ s.t. Rover), Casiraghi; Odogwu (18′ s.t. Merkaj).

A disposizione: Drago, Mallamo, Pecorino, Ciervo, Broh, Rauti, Cisco, Kofler, Lonardi.

Allenatore: Valente.

Arbitro: Ferrieri Caputi di Livorno.

Assistenti: Tolfo di Pordenone e Ricci di Firenze.

Quarto ufficiale: Nicolini di Brescia.

VAR: Di Martino di Teramo.

AVAR: Di Bello di Brindisi.

Note: ammoniti al 21′ s.t. Masiello, al 28′ s.t. Arrigoni, al 41′ s.t. Pedrola, al 46′ s.t. Cagnano per gioco scorretto, al 48′ Depaoli per comportamento non regolamentare; recupero 3′ p.t., 5′ s.t.; abbonati 18.229 (rateo 200.234 euro), Spring Pack 1.349 (rateo 10.048), paganti 4.444 (incasso 75.589 euro); terreno di gioco in discrete condizioni.