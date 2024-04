Forza e partitelle al “Mugnaini”, mercoledì pomeridiano

Splende il sole su Bogliasco e la Sampdoria prosegue la preparazione alla sfida di sabato in casa dello Spezia (ore 16.15). Forza in palestra e torneo di partitelle con sponde sul campo superiore del “Mugnaini”: questo il clou del menù mattutino stilato da Andrea Pirlo e staff tecnico. Scarico programmato per Pajtim Kasami; individuali di recupero per Kristoffer Askildsen, Leonardo Benedetti, Andrea Conti, Alex Ferrari e Ronaldo Vieira; terapie per Manuel De Luca. Domani, mercoledì, pomeridiano.