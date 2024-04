Ripresa immediata in chiave-Lecco, De Luca torna in gruppo

La Sampdoria è tornata subito all’opera in vista della trasferta infrasettimanale in casa del Lecco (mercoledì, ore 18.00). Sul campo principale del “Mugnaini” di Bogliasco Andrea Pirlo e staff hanno diretto un allenamento pomeridiano a base di attivazione atletica, tecnica con la palla e serie di mini-partitelle. In gruppo alla ripresa hanno lavorato Andrea Conti e Manuel De Luca. Seduta di scarico invece per i maggiormente impiegati nel pareggio con il Como; percorsi differenziati per Kristoffer Askildsen, Antonio Barreca, Alex Ferrari, Stefano Girelli e Ronaldo Vieira. Domani, lunedì, appuntamento mattutino.