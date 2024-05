De Luca entra e segna, la Samp supera il Lecco a domicilio

Lecco 0

Sampdoria 1

Rete: s.t. 37′ De Luca.

Lecco (4-3-3): Melgrati, Lepore, Celjak, Bianconi, Caporale, Sersanti, Degli Innocenti (22′ s.t. Guglielmotti), Ionita (33′ s.t. Lemmens); Parigini (22′ s.t. Crociata), Novakovich (11′ s.t. Inglese), Buso (33′ s.t. Lunetta).

A disposizione: Saracco, Salomaa, Capradossi, Frigerio, Louakima, Ierardi, Galli.

Allenatore: Malgrati.

Sampdoria (3-5-2): Stankovic; Leoni, Ghilardi, González; Stojanovic, Kasami (1′ s.t. Benedetti), Yepes, Ricci (33′ s.t. Ntanda), Murru (8′ s.t. Giordano); Verre (19′ s.t. Pedrola), Álvarez (19′ s.t. De Luca).

A disposizione: Tantalocchi, Ravaglia, Piccini, Conti, Darboe.

Allenatore: Pirlo.

Arbitro: Tremolada di Monza.

Assistenti: Galetto di Rovigo e Cortese di Palermo.

Quarto ufficiale: Colaninno di Nola.

VAR: Gariglio di Pinerolo.

AVAR: Zufferli di Udine.

Note: espulso al 28′ s.t. Lepore per gioco scorretto, ammoniti al 12′ s.t. Ricci, al 17′ s.t. Degli Innocenti e al 44′ s.t. Crociata per gioco scorretto; recupero 0′ p.t., 4′ s.t.; abbonati 1.940 (rateo 23.889, 22 euro), paganti 3.491 (50.643, 66 euro); terreno di gioco in sintetico.