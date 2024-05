Ripresa immediata al “Mugnaini”, l’esito degli esami per Pedrola

Archiviato il successo sulla Reggiana e il conseguente matematico accesso ai playoff, la Sampdoria ha ripreso immediatamente i lavori a Bogliasco in vista dell’ultima giornata della regular season in programma venerdì sera a Catanzaro (ore 20.30). Scarico per i blucerchiati maggiormente impiegati con i granata; seduta tra atletica e mini partitelle sul campo principale del “Mugnaini” per il resto del gruppo, in cui hanno regolarmente lavorato Antonio Barreca e Ronaldo Vieira. Differenziati per Stefano Girelli e Nicola Murru.

Esami. Intanto gli esami strumentali ai quali è stato sottoposto in tarda mattinata Estanislau Pedrola hanno evidenziato una lesione al bicipite femorale della coscia destra. L’attaccante ha già iniziato le cure del caso. Domani, martedì, nuovo allenamento mattutino.