Sabato di assoluto riposo, da domenica testa al Palermo

Un giorno e mezzo per staccare la spina, poi si penserà ai playoff e alla trasferta di Palermo. Andrea Pirlo ha concesso un sabato di assoluto riposo per i blucerchiati che si ritroveranno nel pomeriggio di domenica al “Mugnaini” per cominciare a preparare la gara in programma venerdì al “Barbera”.