Domenica di lavoro per i blucerchiati, lunedì seduta mattutina

Smaltito il sabato di riposo, la Sampdoria di Andrea Pirlo è tornata ad allenarsi a Bogliasco in vista del turno preliminare dei playoff in programma venerdì sera in casa del Palermo (ore 20.30). La domenica di lavoro sul campo principale del “Mugnaini” ha previsto una sessione a base di attivazione, esercitazioni di possesso e corse per tutti i disponibili, partitella a pressione aggiuntiva per i meno impiegati e gli assenti a Catanzaro.

Agenda. Percorsi differenziati per Stefano Girelli e Nicola Murru. Assente Leonardo Benedetti, colpito da febbre, mentre Ebrima Darboe, che al “Ceravolo” ha rimediato un pestone al piede destro, è stato sottoposto a cure al pari di Estanis Pedrola. Domani, lunedì, è in agenda una seduta mattutina.