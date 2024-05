Samp battuta dal Palermo, il sogno svanisce al “Barbera”

Il tabellino della sfida tra rosanero e blucerchiati, turno preliminare dei playoff della Serie BKT 2023/24..

Palermo 2

Sampdoria 0

Reti: p.t. 43′ Diakité; s.t. 3′ Diakité.

Palermo (3-4-1-2): Desplanches; Graves, Lucioni, Ceccaroni (20′ p.t. Marconi); Diakité, Segre, Ranocchia (32′ s.t. Henderson), Lund; Insigne (20′ s.t. Gomes); Soleri (32′ s.t. Di Francesco), Brunori (32′ s.t. Mancuso).

A disposizione: Pigliacelli, Stulac, Di Mariano, Vasic, Buttaro, Aurelio, Traore.

Allenatore: Mignani.

Sampdoria (3-4-2-1): Stankovic; Piccini (10′ s.t. Stojanovic), Ghilardi, González; Depaoli (10′ s.t. Benedetti), Yepes, Ricci (30′ s.t. Kasami), Giordano (10′ s.t. Barreca); Esposito, Borini; De Luca.

A disposizione: Ravaglia, Vieira, Askildsen, Verre, Conti, Álvarez, Ferrari, Leoni.

Allenatore: Pirlo.

Arbitro: Colombo di Como.

Assistenti: Lo Cicero di Brescia e Mondin di Treviso.

Quarto ufficiale: Collu di Cagliari.

VAR: Mariani di Aprilia.

AVAR: Meraviglia di Pistoia.

Note: ammoniti al 48′ p.t. Depaoli per gioco scorretto, al 25′ s.t. Desplanches per comportamento non regolamentare, al 42′ s.t. Lund e Stojanovic per reciproche scorrettezze; recupero 3′ p.t. e 5′ s.t.; paganti 32.730; terreno di gioco in buone condizioni.