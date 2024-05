Perfettamente riuscito l’intervento chirurgico di Pedrola

L’U.C. Sampdoria informa che è perfettamente riuscito l’intervento chirugico al quale è stato sottoposto il calciatore Estanislau Pedrola presso l’ospedale Pihlajalinna di Turku, in Finlandia, per gli esiti della lesione del tendine del bicipite femorale destro rimediata nel corso della partita con la Reggiana. L’attaccante rientrerà in Spagna già nella giornata di domani, mercoledì, e inizierà il percorso di riabilitazione del caso.