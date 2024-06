La Samp torna a Jena: il 30 luglio amichevole con il Carl Zeiss

Un tuffo nel passato per preparare il futuro. Con questo spirito la Sampdoria tornerà a Jena, in Germania, per affrontare in amichevole i padroni di casa del Carl Zeiss in un revival degli ottavi di finale della Coppa delle Coppe 1988/89.

Stadio. L’appuntamento è fissato alle ore 20.00 di martedì 30 luglio, giorno in cui il club blugiallobianco – che milita nel girone Nordost della Fußball-Regionalliga, quarta serie tedesca – inaugurerà il rinnovato stadio “Ernst Abbe”, gioiellino con 15.000 posti al coperto.

Europa. In quell’impianto, il 26 ottobre ’88, i blucerchiati di Boškov pareggiarono la gara di andata per 1-1: un rigore di Vialli (81′) replicò al vantaggio di Weber (38′). Nel ritorno di due settimane più tardi il Doria si impose a Genova, in un “Ferraris” in piena ristrutturazione, per 3-1 – reti di Vierchowod (25′), Cerezo (45′) e Vialli (53′) e gol della bandiera di Raab (59′) – proseguendo così il proprio cammino nella competizione europea.