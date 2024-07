BFC Dynamo-Sampdoria: info sui biglietti per la prima amichevole

L’U.C. Sampdoria in forma che i biglietti per la gara amichevole BFC Dynamo-Sampdoria, in programma allo “Sportforum Hohenschönhausen” di Berlino sabato 20 luglio (ore 17.00), possono essere acquistati online (clicca qui) al prezzo unico di 19,66 euro (ridotto 10 euro per la fascia d’età tra i 7 e i 14 anni, gratis per i bambini fino ai 6 anni).