Pirlo: «Calendario duro ma i nostri tifosi ci daranno la spinta»

«L’inizio sarà duro, ma siamo consapevoli che tutta la stagione non sarà affatto una passeggiata». Andrea Pirlo commenta così il percorso della sua Sampdoria nella Serie BKT 2024/25. «Conosciamo la categoria e ci attrezzeremo per affrontarla nel migliore dei modi – prosegue l’allenatore blucerchiato -. Cominceremo con tre trasferte tra Centro e Sud Italia, ci aspetterà un clima caldo, in tutti i sensi. Lo stesso clima però i nostri avversari dovranno trovarlo a Marassi per tutta la stagione: sono convinto che i nostri tifosi sapranno darci la spinta per fare un campionato importante».